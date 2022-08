Exklusives WiWo-Ranking Das sind die besten Weinhändler Deutschlands

Im Grunde gab es für den Corona-Feierabend nur eine Frage: Rot oder Weiß? Lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Wein in Deutschland 2019 noch im Schnitt bei 20,1 Liter pro Kopf, waren es 2020 und 2021 jeweils 20,7 Liter. Und das, obwohl Restaurants und Kneipen zeitweise schließen mussten. Entsprechend stark profitierte der Einzelhandel. Vor allem das Onlinegeschäft nahm in der Pandemie Fahrt auf. So stieg der Online-Umsatz von Wein, Bier und Spirituosen allein im Jahr 2020 um 80 Prozent, ermittelte der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh). Auf das Segment entfiel damit mehr als ein Viertel des Gesamtumsatzes im Lebensmittel-Onlinehandel: rund 680 Millionen Euro.