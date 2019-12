Expansion in die USA Tönnies-Gruppe mit Rekord-Umsatz von über sieben Milliarden Euro

Unklarer ist die Lage allerdings im jahrelangen Familienstreit zwischen Tönnies und seinem Neffen Robert Tönnies, denen der Fleischkonzern Tönnies jeweils zur Hälfte gehört. Darin ist weiterhin keine Einigung in Sicht. Während Robert Tönnies auf eine Trennung und einen Verkauf drängt, lehnt sein Onkel dies kategorisch ab. „Ich will und werde dieses Unternehmen nicht verkaufen“, sagt Tönnies im Interview mit der WirtschaftsWoche. „Tönnies ist das beste Fleischunternehmen der Welt, und ich stimme auch keinem Ablauf zu, der zwangsläufig zum Verkauf führt.“ In einigen Jahren erst wolle Tönnies das Unternehmen „sauberst an die nächste Generation oder in andere Hände geben“.