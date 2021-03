Expansionskurs: Paketdienst DPD will Umsatz binnen fünf Jahren verdoppeln

Bereits im vergangenen Jahr konnte die DPD Group in der Coronakrise dank des boomenden Online-Handels ihren Umsatz auf rund elf Milliarden Euro deutlich steigern, sagte Winkelmann. Rund zwei Milliarden Euro davon fuhr der Konzern in Deutschland ein. Der operative Ertrag (Ebit) habe sich auf rund 800 Millionen Euro verdoppelt. Auch zu Jahresbeginn 2021 steuere das Unternehmen auf Wachstumskurs. Die DPD Group verteile auch Corona-Impfstoffe in Frankreich, Spanien und Südafrika.