Expertin Claudia Groß: Neben Thermomix und Tupperparty – „Im Direktvertrieb gibt es viele graue Schafe"

Gibt es hierzulande Direktvertriebe, vor denen Sie warnen?

Wenn man reich werden will, dann rate ich: Finger weg von allen! Alles was nach Pyramidensystem aussieht, meiden. Wenn man Produkte günstiger kaufen will oder ein bisschen nebenher verdienen will, dann sieht es wieder anders aus. So ein Job kann ja auch Abwechslung bringen. Eine Tupper-Beraterin sagte mir mal: „Wenn ich zum Tennis gehe, gebe ich Geld aus. Wenn ich eine Tupper-Party mache, habe ich auch Spaß, aber verdiene etwas.“ Grundsätzlich problematisch finde ich nur, wenn Nahrungsergänzungsmittel und Finanzprodukte verkauft werden: Hier fehlt Beratern wie gesagt das Wissen, um wirklich eine objektive vom Unternehmen unabhängige Beratung zu geben.