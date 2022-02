Extreme Kundenorientierung Fluch oder Segen? Was der Servicefimmel der Japaner für Unternehmen bedeutet

All diese äußerst hohen Anforderungen an den Kundenservice in Japan tragen dazu bei, dass die Produktivität in dem Land gerade im Servicebereich vergleichsweise niedrig ist. Der Aufwand ist extrem kostspielig und macht den Eintritt in den japanischen Markt für viele deutsche und andere ausländische Unternehmen äußert schwierig. Zudem ist es nicht leicht, in Japan das notwendige Personal zu finden. Für viele rentiert sich der Aufwand schlichtweg nicht. Deutsche Unternehmen, die es dagegen geschafft haben, schätzen in Umfragen Japan immer wieder für seine Stabilität und das hohe Absatzpotenzial.