Extreme Trockenheit Schlachtzahlen bei Kühen steigen weiter an

Demnach wurden zwischen dem 17. und 23. Juli (Kalenderwoche 29) insgesamt knapp 48.300 Kühe und Färsen geschlachtet. Im Vorjahreszeitraum waren es laut der amtlichen Statistik, in der die Schlachtmengen aller größeren Betriebe erfasst werden, 40.600. In den ersten drei Juliwochen wurden laut den Wochenberichten damit insgesamt rund 150.000 Färsen und Kühe geschlachtet, das sind 14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.



Durch die Hitzewelle droht vielerorts das Futter knapp zu werden, weil auf den Wiesen nicht ausreichend Gras wächst. Um Futter zu sparen, verkaufen viele Milcherzeuger vorzeitig Tiere.



Sie lesen eine Vorabmeldung aus der aktuellen WirtschaftsWoche. Mit dem WiWo-Digitalpass erhalten Sie die Ausgabe bereits am Donnerstagabend in der App oder als eMagazin. Alle Abo-Varianten finden Sie auf unserer Info-Seite.