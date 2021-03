Fahr- und Lieferdienst: Uber-Rivale Grab verhandelt offenbar über Börsendebüt via Spac

Grab, an dem Softbank und Mitsubishi UFJ Financial Group beteiligt sind, startete 2012 in Malaysia als Mitfahrdienst und ist inzwischen mit einer Bewertung von mehr als 16 Milliarden Dollar das wertvollste Start-up in der Region. Mittlerweile liefert Grab auch Essen aus und bietet Bezahldienste an. Im Januar hatte Reuters berichtet, dass das Unternehmen einen Börsengang in den USA in Erwägung zieht und dabei mindestens zwei Milliarden Dollar einsammeln könnte. Den Insidern zufolge ist auch ein traditionelles Aktienmarktdebüt noch nicht vom Tisch.