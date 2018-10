Fahrdienst-App Limousinen-Service „Uber Black“ nach BGH-Einschätzung wohl unzulässig

Karlsruhe/BerlinDer Bundesgerichtshof (BGH) könnte das frühere Angebot „Black“ des US-Fahrdienstleisters Uber nach einer Verhandlung am Donnerstag in Karlsruhe als unzulässig einstufen. Das deuteten die Richter des ersten Zivilsenats an. Sein Urteil will der Senat zu einem späteren Termin verkünden.