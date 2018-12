Fahrdienst-Vermittler Uber kehrt nach Frankfurt zurück

05. Dezember 2018 , aktualisiert 05. Dezember 2018, 08:52 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Taxi-Konkurrent ist jetzt wieder in vier deutschen Städten aktiv. Uber will in Frankfurt vor allem Touristen und Geschäftsreisende anlocken.