RabatDer Fahrdienstanbieter Uber zieht sich aus Marokko zurück. Als Grund für den Schritt gab das in San Francisco ansässige Unternehmen am Dienstag an, dass es das nordafrikanische Land nicht geschafft habe, seine strengen Transportregeln zu reformieren. „Solange es keine echte Reform gibt, (...) sehen wir uns gezwungen, unseren Betrieb einzustellen“, hieß es in einer Unternehmensmitteilung.