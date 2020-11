Fahrdienste: Uber und Lyft erzielen Erfolg bei Abstimmung in Kalifornien

Die Kalifornier wollen offenbar nicht an den prekären Arbeitsverhältnissen bei den Fahrdiensten Uber und Lyft rütteln. Fahrer sollten weiterhin als unabhängige Subunternehmer und nicht als Angestellte behandelt werden, entschieden die Wähler in Kalifornien am Dienstag laut einer Prognose des Datenanbieters Edison Research.