 Fahrdienstleister: Uber verschärft Zulassungen nach tödlichen Unfällen in den Niederlanden

AmsterdamNach einer Serie tödlicher Unfälle in Amsterdam hat der Online-Taxi-Anbieter Uber die Anforderungen an die Fahrer verschärft. Sie müssen nun mindestens 21 Jahre alt sein und minimal ein Jahr Fahrpraxis haben, teilte das Unternehmen am Montag in Amsterdam mit. Fahrer unter 25 Jahren müssten einen Kurs über Verkehrssicherheit absolvieren.