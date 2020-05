Fahrdienstvermittler Kalifornien klagt gegen Uber und Lyft wegen Angestelltenstatus

Die Missstände seien in der Corona-Krise noch deutlicher offengelegt worden, erklärte Becerra. „Manchmal braucht es eine Pandemie, um uns aufzurütteln und zu realisieren, was es wirklich bedeutet und wer die Konsequenzen erleidet„, sagte der Staatsanwalt zum umstrittenen Geschäftsmodell der in San Franciso ansässigen Fahrdienstvermittler.