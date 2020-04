Fahrdienstvermittler Uber schreibt bis zu 2,2 Milliarden Dollar ab und kassiert seinen Ausblick

Der Fahrdienstvermittler Uber kündigt wegen der Coronakrise milliardenschwere Abschreibungen an und zieht seine Jahresprognose zurück. Das Unternehmen teilte am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit, dass der Verlust im ersten Quartal aufgrund von Abwertungen in der Bilanz um 1,9 Milliarden bis 2,2 Milliarden Dollar (2,0 Milliarden Euro) höher als bislang angenommen ausfallen dürfte.