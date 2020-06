Fahrradboom „Abo-Modelle werden immer wichtiger“

WirtschaftsWoche: In der Coronakrise scheint halb Deutschland aufs Rad umzusteigen – machen Sie gerade Überstunden?

Markus Diekmann: Die Coronakrise ist schlimm für die Menschen auf der ganzen Welt und auch für den Handel in Deutschland. Wir sind froh, dass wir auch während der Schließungen der Läden allen Mitarbeitern einen Job in anderen Bereichen geben konnten, zum Beispiel in der Logistik oder aber als digitale Verkaufsberater. Ja, wir machen Überstunden, anders ist die aktuelle Situation nicht zu meistern.