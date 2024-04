Fahrradmarkt Warum Leasing so wichtig für den Fahrradmarkt ist

Der Grund: Will ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern ein Fahrradleasing anbieten, sucht er sich einen Partner auf dem Leasingmarkt und schließt einen Vertrag. Dieser regelt die Auswahl, die Preisgrenzen, die Leasingraten, den Service und auch, wie viel sich der Arbeitgeber zusätzlich zur Bruttoentgeltumwandlung an den Kosten beteiligen will. Die Händler spielen dabei keine Rolle. „Wir sind als Händler und als Händlerverband praktisch der Letzte in der Kette“, so Wöll.