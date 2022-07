Fahrradmesse Eurobike Lieferengpässe plagen Fahrrad-Hersteller weiter

Die boomende Fahrrad-Branche in Deutschland wird weiter durch Lieferengpässe ausgebremst. „Die Unternehmen kämpfen auch in diesem Jahr um jedes Fahrrad, das gebaut werden kann“, sagte der Geschäftsleiter von Bosch E-Bike Systems, Claus Fleischer, am Dienstag auf der Fahrradmesse Eurobike in Frankfurt.