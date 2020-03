Fahrräder „Das Lastenfahrrad ist das neue Statussymbol“

Eine Entwicklung, die bereits in den vergangenen Jahren abzusehen war: Das aufkommende Elektro-Fahrrad hatte bisher das edlere, kostspielige, aber unelektrifizierte Gebrauchsrad in Preisklassen jenseits der 2500 Euro den Markt abgegraben. Jener Radtyp sei dank des E-Bikes mittlerweile auf „Nischenstatus“ geschrumpft, erklärt Fehlau. Nun verlieren auch langsam die nicht ganz so teuren nicht-elektrischen Räder an Kund- und Käuferschaft. Der ZIV dürfte es verschmerzen können, solange die Preisentwicklung die eingeschlagene Richtung fortsetzt – und Elektroräder weiterhin Fans gewinnen.



Gerade in Zeiten des Klimawandels, argumentiert der ZIV, hätten Radler alle Argumente auf ihrer Seite: „Hauptargument für den Kauf eines E-Bikes bleibt (...) die hohe Relevanz für die Mobilitätsanforderungen der heutigen Zeit in Freizeit und Alltag“, schreibt der Verband. „Das E-Bike ist für viele Bürger gerade das interessanteste E-Mobilitätsfahrzeug“, sagt auch Gunnar Fehlau. Ihre Nutzung substituiere in Teilen auch bereits die Autonutzung, „da gibt es eine Evidenz.“ Das Elektrorad verfüge noch über „dieses Erlebniselement des Pedalieren – aber mit eingebautem Rückenwind.“ Das spüren auch die beiden größten deutschen Hersteller von E-Bike-Akkus, Bosch und Brose.