Fahrräder „Das Lastenfahrrad ist das neue Statussymbol“

Christiania ist der Name des Kopenhagener Hippie-Stadtteils, eines selbsternannten Freistaates. Einer der Bewohner, Lars Engstrom, baute Mitte der Achtzigerjahre seiner Freundin ein Dreirad mit Transportkiste, denn Autos waren in Christiania damals nicht erlaubt. Aus dem Geburtstagsgeschenk der Ökos ist ein Unternehmen geworden: 2018 verkaufte Christiania in Deutschland rund 400 Lastenräder. Auch die „Bullitt“ genannten Cargobikes von „Larry vs. Harry“ halfen dabei, das Lastenrad salonfähig zu machen, die Menschen strampeln nun dankbar fürs grüne Gewissen – und dank Elektroantrieb auch anstrengungsarm. Doch das hat seinen Preis: Ein Elektro-„Bullitt“ kostet schon mal rund 5000.