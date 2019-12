Fair, ökologisch, transparent Ist die Mode-Industrie auf dem Weg zu echter Nachhaltigkeit?

Der Tertifizierer Oeko-Tex ist vielen von dem weit verbreiteten Siegel „Oeko-Tex Standard 100“ bekannt, der dem Verbraucher Auskunft darüber gibt, dass die Kleidung, die er kauft, schadstoffgeprüft ist. Mit dem „Made in Green“-Siegel bietet Oeko-Tex aber eine noch deutlich strengere Zertifizierung. Greenpeace bezeichnete das noch junge Siegel kürzlich als eines der strengsten am Markt. Farbiken, die nach „Made in Green“ zertifiziert sind, unterliegen einem besonders strengen Nachhaltigkeits-Programm namens „STeP“, bei dem ein umfangreiches Qualitätsmanagement in Fragen der Arbeitssicherheit und des Umweltmanagements eingesetzt werden. Um das Siegel zu erhalten, muss die Kleidung zu einem großen Teil aus Naturfasern bestehen oder Recycling- und Mischgewebe. Experten sagen, „Made in Green“ sei teils ambitionierter als Bluesign und GOTS.