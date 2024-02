Fake-Bilder Wie Leica gegen manipulierte Fotos vorgeht

Dabei kam das Herz nach der Jahrtausendwende schon einmal fast zum Stehen. Leica stürzte tief in die roten Zahlen, weil es den Anschluss an die Digitalfotografie verpasste. Die analogen Premium-Kameras warfen zu wenig Profit ab. Die Zukunft der damals rund 1000 Mitarbeiter hing am gleichen seidenen Faden wie die Geduld der Aktionäre. Wie sollte das Unternehmen da wieder rauskommen? 2004 stieg der Österreicher Andreas Kaufmann ein und holte einige Jahre später den US-Investor Blackstone dazu. Gemeinsam hauchten sie dem in Wetzlar gegründeten Unternehmen neues Leben ein.