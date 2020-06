Familienstreit bei Tönnies „Clemens, räum Deinen Platz“

Unterdessen hat sich das Unternehmen beim geleakten Kantinen-Video selber korrigiert. Es soll nun doch nicht im April entstanden sein. Das Video soll laut SWR am 8. April gemacht worden sein. Es zeigt demnach klare Verstöße gegen die Hygienevorschriften des Landes NRW. In dem Video sitzen die Mitarbeiter in einem Kantinenraum dicht an dicht an Tischen nebeneinander und essen.



Nun erklärte der Fleischkonzern, dass das Video doch schon Ende März entstanden sei: „Das im Netz kursierende Video ist uns im Unternehmen seit dem 28. März 2020 bekannt“, teilte das Unternehmen mit. Am Donnerstagabend hatte das Unternehmen dem SWR zunächst bestätigt, dass das Video aus dem April stamme. Der Sprecher stellte am Freitagmorgen klar, dass es in der Krisenkommunikation eine Panne gegeben habe. Eine Bestätigung, dass das Video von April stamme, sei falsch gewesen. Das Video müsse im März gedreht worden sei, da es seit dem Monatsende bei Tönnies bekannt sei.