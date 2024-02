Familienunternehmen Füller-Hersteller Lamy wird japanisch

Vera Lamy, bisherige Mitgesellschafterin der C. Josef Lamy GmbH, erklärte laut Mitteilung: „Wir haben viel Wert daraufgelegt, ein Unternehmen zu finden, das die Stärke und das Herz mitbringt, zusammen mit den Lamy-Mitarbeitenden und gemeinsam mit all unseren Partnern ein ganz neues Lamy-Kapitel aufzuschlagen.“ Der Kern der Marke solle erhalten bleiben und fortentwickelt werden, ergänzte ihr Bruder und Mitgesellschafter Markus Lamy: „Dabei wird das ‚Made in Germany‘ weiter eine entscheidende Rolle spielen“. Die Mitsubishi Pencil Company solle den Erhalt von Zentrale und Fertigung am Standort Heidelberg sichern, kommentierte er.