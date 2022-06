Fast-Food-Ketten: Russische Nachfolgefirma von McDonald's geht an den Start

Am kommenden Sonntag ist McDonald's in Moskau nach mehr als drei Jahrzehnten Geschichte. Am sogenannten Tag Russlands wird die Filiale der Fast-Food-Kette am Puschkin-Platz unter neuem Eigentümer und mit neuem Logo wiedereröffnet, ausgerechnet da, wo der als Symbol des US-Kapitalismus geltende Burger-Brater 1990 in Russland vielbeachtet an den Start gegangen war.