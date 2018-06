Fastfood-Kette: McDonald's verzichtet in Großbritannien und Irland auf Plastikhalme

New YorkStrohhalme aus Plastik sollen in McDonald's-Filialen im Vereinigten Königreich und Irland künftig tabu sein. Stattdessen soll es dort in allen Restaurants Trinkhalme aus Papier geben, teilte die Fastfoodkette am Freitag mit. Ab September sollen die Änderungen schrittweise erfolgen und im kommenden Jahr abgeschlossen sein. In einigen US-Filialen werde noch in diesem Jahr eine Alternative zu Plastikstrohhalmen getestet, hieß es.