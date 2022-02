Fechtsportausrüster Allstar Wie ein deutscher Innovationstreiber seiner Branche unter Rohstoffmangel leidet

Allstar genießt in der Branche weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Der Sport hat seine Wiege zwar in Frankreich und in Deutschland gibt es mit Uhlmann ein älteres deutsches namhaftes Unternehmen. Aber Allstar hat in den Sechzigerjahren als erster Hersteller die weißen Fechtjacken aus modernem elastischen Stoff mit Reißverschluss entwickelt, auf die, wenngleich sie inzwischen aus einem anderen Stoff bestehen, noch heute die meisten Sportler setzen. Bis dahin waren die Jacken noch aus schwerem Segeltuch und mit Knöpfen zu verschließen. „Vieles, was heute zum Standardrepertoire gehört, kam ursprünglich von uns“, erzählt Messemer voller Stolz.



Seit dem Erfolg mit den Jacken hat sich Allstar zur weltweiten Nummer Eins im Fechtsport entwickelt, wie das Unternehmen selbstbewusst auf seiner Internetseite beschreibt. Richtig nachprüfbar ist es aber nicht, wie sich die Umsätze zwischen der Firma aus Baden-Württemberg und den Konkurrenten aus dem Ausland verteilen. Zu klein ist der Markt, als dass sich jemand die Mühe machen würde, große Statistiken zu führen, zu gering auch die Margen der Unternehmen. Allstar machte im Geschäftsjahr 2019, also vor Corona, immerhin einen Gewinn von rund 860.000 Euro.