Feldversuch in London Wie ich versuchte, im kassenlosen Aldi einzukaufen

Auf Google Maps hat der kassenlose Aldi bisher eine durchschnittliche Bewertung von 3,2 von maximal 5. Die meisten anderen Aldi-Filialen in London schaffen es in den Großraum von 4,3. Mehrere Kunden beschweren sich über Ärger mit fehlerhaften Rechnungen. Jemand will ganze zehn verkehrte Artikel auf seiner Rechnung entdeckt haben. Ein Kunde geht auf ein anderes Problem ein. Er schreibt, der Einkauf im kassenlosen Aldi erinnere ihn an eine dystopische Fernsehserie: „Man wird beobachtet wie im 'Report der Magd'“, heißt es in der Bewertung. Falsch liegt er damit nicht. Im Datenschutz-bewussten Deutschland dürfte das überwachte Einkaufen viele potentielle Kunden abschrecken. In London ist man an Kameras an jeder Straßenecke gewohnt und steht solchen Dingen vielleicht zu unkritisch gegenüber.