Ferienflieger: Streit um Betriebsratswahl bei Sun Express geht vor Gericht

FrankfurtBei der Lufthansa-Beteiligung Sun Express Deutschland ist ein juristischer Streit um die Bildung eines Betriebsrats für das fliegende Personal entbrannt. Die Fluggesellschaft mit rund 1300 Mitarbeitern will mit einer einstweiligen Verfügung die von Beschäftigten angestoßene Betriebsratswahl gerichtlich untersagen lassen, wie die Gewerkschaften UFO und Vereinigung Cockpit am Dienstag in Frankfurt berichteten. Eine entsprechende Verhandlung ist für Mittwoch kommender Woche (18. April) beim Arbeitsgericht Frankfurt anberaumt.