Ferienflieger: Thomas Cook Airlines fordert Brexit-Übergangsfrist

BerlinDer britische Ferienflieger Thomas Cook Airlines fordert ein Jahr vor dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union eine Übergangsfrist. „Wir haben ein sehr großes Interesse, dass schnell Klarheit herrscht, denn wir gehen aktuell bereits mit dem Sommerflugplan 2019 in den Verkauf“, sagte der Chef der Flugzeugflotte des Reisekonzerns, Christoph Debus, in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit Reuters. „Eine Übergangsvereinbarung für weitere zwei Jahre, die den Status Quo festschreibt und genug Zeit lässt, etwa die Verkehrsrechte oder die Eigentumsregeln neu festzulegen, wäre wichtig“, forderte er am Rande der Tourismusmesse ITB in Berlin.