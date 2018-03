Fernbus-Betreiber: Flixbus sucht Kooperation mit Airlines

Gerade erst hat Flixbus die Möglichkeit eingeführt, Sitzplätze gegen Gebühr zu reservieren. In diesem Jahr soll auch eine Entscheidung über ein Unterhaltungsprogramm in den Bussen fallen. „Entertainment im Bus wollen wir erneut angehen“, sagte Co-Gründer André Schwämmlein dem Handelsblatt. Das Angebot soll wie das WLan aber wohl kostenfrei sein. Flixbus sieht in einem Filmangebot aber eine „Investition in Kundenzufriedenheit“. Flixbus fährt laut eigenen Aussagen schon fünf Jahre nach dem Start profitabel.