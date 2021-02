Fernsehkonzern: Pro Sieben Sat 1 will offenbar Kosmetik-Tochter Flaconi verkaufen

Der Fernsehkonzern Pro Sieben Sat 1 will einem Insider zufolge seine Online-Kosmetik-Tochter Flaconi verkaufen und hat bereits mehrere Interessenten an der Hand. Die Gespräche seien in einem frühen Stadium und ein Bieterverfahren gerade erst gestartet, sagte eine mit der Sache vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Montag.