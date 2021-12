Feuerwerksverbot an Silvester „Schockstarre“ beim Marktführer: 160.000 Paletten Böller und Raketen bleiben im Lager

Die Hersteller drängen nun auf schnelle wirtschaftliche Hilfen, um eine Pleitewelle in der Branche zu verhindern. Schon im Vorfeld hatte der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) gewarnt: Ein Verbot würde „mit aller Wahrscheinlichkeit den Todesstoß für die gesamte Feuerwerksbranche in Deutschland“ bedeuten. Den 3000 Beschäftigten der Branche drohe die Arbeitslosigkeit. Tatsächlich ist auch das Geschäftsmodell des Marktführers vollständig auf Silvester ausgerichtet. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes würden an den letzten drei Tagen im Jahr erwirtschaftet, sagt Schreiber. Die 350 Mitarbeiter des Unternehmens seien angesichts der politischen Entscheidung in „Schockstarre“, teilte ein Weco-Sprecher Anfang des Monats mit.