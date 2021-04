Finale im Familienstreit Christian Haub will die Tengelmann-Anteile seines verschollenen Bruders kaufen

Dieser Lösung scheinen die Parteien jetzt einen deutlichen Schritt näher gekommen zu sein: Der Familienstamm des verschollenen Karl-Erivan Haub, zu dem Katrin Haub und ihre Kinder Viktoria und Erivan Haub gehören, will seine Anteile am Tengelmann-Imperium an Christian Haub verkaufen. Die Parteien hätten sich bereits auf ein Memorandum of Understanding verständigt, teilten die beteiligten Anwälte in einem gemeinsamen Pressestatement mit. „Es war ein langer Weg, den die Familien zurücklegen mussten, seit der langjährige CEO Karl-Erivan Haub verschollen ist“, heißt es darin. „Wir haben sehr harte Verhandlungen geführt, die aber letztlich auf Fairness und einem gesteigerten gegenseitigen Verständnis fußten. Wir streben an, den vereinbarten Anteilskauf noch im Mai zu beurkunden und zu vollziehen.“