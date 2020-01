Firmenpleiten „Der Dominoeffekt auf die Lieferkette ist sehr groß“

Van het Hof macht den schwächelnden Welthandel und die protektionistischen Tendenzen als Grund dafür aus. Die schwache Nachfrage verschärfe den Preiskampf, dazu kämen zum Teil höhere Material- und Produktionskosten, die auf die Margen drückten. „Die hohen Fixkosten und Lagerbestände sind für manche Unternehmen eine schwere Last, der in einer Vielzahl von Ländern nicht alle standhalten können.“



Vor allem China treibt die Zahlen nach oben: Dort waren im vergangenen Jahr 20 Prozent mehr Firmen zusammengebrochen als 2018. In diesem Jahr dürfte das asiatische Riesenreich die rote Laterne an Chile weiterreichen, wo Euler Hermes mit 21 Prozent mehr Insolvenzen rechnet, in China dürfte die Zahl noch einmal um zehn Prozent steigen. Das acht Jahre von Pleiten gebeutelte Brasilien sehen die Exportkredit-Experten mit einem Rückgang von drei Prozent dagegen als Klassenprimus. In Europa liegt nach der Prognose 2020 Dänemark (plus sechs Prozent) ganz hinten, für Frankreich sagt Euler Hermes nach langer Durststrecke dagegen eine Stagnation der Insolvenzen voraus.