Fitnessgeräte-Anbieter Peloton ruft nach einer Serie von Unfällen Laufbänder zurück

Peloton war in der Corona-Pandemie angesichts geschlossener Fitness-Studios rasant gewachsen und knackte im Weihnachtsquartal die Marke von einer Milliarde Dollar beim Umsatz. Dabei kam die Firma sogar mit den Lieferungen nicht hinterher und nahm 100 Millionen Dollar in die Hand, um mit schnellerem Transport per Flugzeug und Schiff die „nicht akzeptablen“ Wartezeiten zu verkürzen.