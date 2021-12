Fleischalternativen: Ist die Erbse das bessere Fleisch?

Für Stephanie Wunder, Koordinatorin der Bereiche Ernährung und Landnutzungspolitik vom Ecologic-Institut ist die Erbse ebenfalls eine gute Fleischalternative: „Der Erbsenanbau hat in Deutschland eine sehr gute Zukunft.“ Einerseits wachse sie hierzulande gut und habe einen hohen Proteingehalt. Andererseits verbessere sie den Boden ohne synthetische Düngemittel. Denn Erbsen können Stickstoff aus der Luft ziehen und im Boden binden.



Das, was Sackers für die Veggie-Produkte verarbeitet, ist meist nicht die klassische grüne Erbse, die auf deutschen Tellern verspeist wird, sondern die gelbe Schälerbse, die einen höheren Proteingehalt hat. Und was bei ihr als Rohstoff von den Zulieferern ankommt, sind Erbsen in Pulverform oder als Texturate. Damit experimentiert sie dann weiter und entwickelt das gewünschte Produkt. „Die Faserausrichtung und damit der Biss sind der heilige Gral der Fleischimitate,“ sagt Sackers. Also die Konsistenz von echtem Fleisch möglichst gut zu imitieren. Aber wie gesund ist das Ganze eigentlich?