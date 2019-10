Fleischersatz: Beyond Meat erzielt zum ersten Mal Gewinn

Die Steigerung des Umsatzes liegt am Hype um vegane Burger, der letzten Monat auch die weltweit größte Burger-Kette ansteckte: McDonald's teilte mit, dass es ein „Pflanzen-, Salat- und Tomaten-Sandwich“ in Kanada mit Beyond Meat Patties testen würde. McDonald's schließt damit zu den Wettbewerbern wie Tim Hortons, KFC und Dunkin' Donuts auf, die den Beyond-Burger bereits im Angebot haben.