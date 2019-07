Fleischersatz-Spezialist: Beyond Meat kündigt Ausgabe neuer Aktien – Kurs bricht nachbörslich ein

Im abgelaufenen Quartal legte der Umsatz der Kalifornier im Jahresvergleich um satte 287 Prozent auf 67,3 Millionen Dollar (60,4 Millionen Euro) zu, wie die Firma am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Verlust stieg zwar auch um über ein Viertel auf 9,4 Millionen Dollar. Doch das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen schaffte es bereits in die schwarzen Zahlen. Hier gab es dank deutlich erhöhter Gewinnspannen ein Plus von 6,9 Millionen Dollar.