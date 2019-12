Fleischpreise Existenzgefahr in der Wurstbranche

Andere Schlachtriesen agieren da offenbar anders. Der dänische Schweineproduzent Danish Crown beispielsweise habe seinen Export nach China um das Sechszehnfache erhöht, sagt ein Branchenkenner. „Die haben das erheblich ausgebaut. Sie lassen aber für bessere Preise in China ihre Kundschaft im Heimatmarkt links liegen“, so der Vorwurf aus der Branche. Reinert erhält Unterstützung von seinen Kollegen, die ebenfalls von Problemen bei der Beschaffung von Rohstoffen berichten. Chinas staatliches Importunternehmen COFCO hatte kürzlich bekannt gegeben, es wolle im kommenden Jahr für rund 100 Millionen US-Dollar Schweinefleisch vom europäischen Schweinefleischproduzenten Danish Crown kaufen. Am Rande einer Import-Messe in Shanghai unterzeichneten die beiden Unternehmen einen vorläufigen Kaufvertrag. Ein Danish-Crown-Manager sagte, es seien zwar noch keine Mengen vereinbart worden, aber die Zusammenarbeit mit den Chinesen sei „einer der größten Deals, die wir hier seit langer, langer Zeit getätigt haben".



Der Hunger auf Schweine in China verändert dramatisch die Märkte in Europa und in anderen exportorientierten Ländern. Der Höhepunkt der chinesischen Importoffensive könnte sogar erst in drei Jahren erreicht sein, erwartet die US-Beratungsfirma Gira in einem Bericht für die US-amerikanische Schweinefleischindustrie, die mit den Europäern und Brasilien um den chinesischen Absatzmarkt konkurriert. Demnach werden Chinas Schweinefleischimporte voraussichtlich erst im Jahr 2022 ihren Höchststand erreichen, bevor sie allmählich zurückgehen. Dann, so die Berater, werde sich die einheimische Produktion von der Seuche erholen. Das Importvolumen werde jedoch noch bis ins Jahr 2025 hoch bleiben, bei allerdings wieder sinkenden Preisen. Die sehr hohen Schweinefleischpreise als Folge der schrumpfenden Bestände werden die chinesische Ernährung auch langfristig verändern, glauben die Gira-Berater. Sie gehen davon aus, dass viele Verbraucher auf billigeres Hühnchen umsteigen werden.