Fleischverarbeitung Großschlachter Tönnies räumt Fehler im Umgang mit Arbeitern ein

Nach gehäuften Corona-Infektionen in Fleischbetrieben waren im vergangenen Jahr die Arbeitsbedingungen in der Branche und die Unterbringung ausländischer Beschäftigter erneut in den Fokus gerückt. Die Bundesregierung hat mit Beginn des Jahres 2021 Werksverträge in Kernbereichen der Branche verboten.