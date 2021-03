Fleischverarbeitung: Möglicher Milliardendeal: Tönnies-Familie will offenbar ihren Betrieb verkaufen

Clemens Tönnies hält 45 Prozent an der Firma, sein Neffe Robert 50 Prozent und Clemens' Sohn Maximilian fünf Prozent. Robert Tönnies, Sohn des Firmengründers Bernd, hatte seinen Onkel Clemens in einem in der Presse zitierten Brief letztes Jahr zum Rücktritt aufgefordert.