Flixtrain: Flixbus schickt bald erstmals außerhalb Deutschlands Züge auf die Schiene

Zudem sollen nächstes Jahr die Chancen ausgelotet werden, die die Liberalisierung des Eisenbahnmarkts in Frankreich biete. „Bemühungen zur Sicherung des Wagenmaterials für die Expansionspläne sind bereits in vollem Gange.“ Es gebe Gespräche mit Zugherstellern. In Deutschland nutzt Flixtrain ausrangierte, renovierte Reisezüge der Deutschen Bahn.