Florierender Onlinehandel: US-Supermarktkette Walmart erhöht Prognose für das laufende Jahr

Im zweiten Quartal profitierte Walmart von einem abermals starken US-Geschäft, während die Erlöse im internationalen Geschäft weiter schwächelten und zurückgingen. Als Treiber erwies sich einmal mehr das starke Wachstum des Online-Geschäfts, das um 37 Prozent zulegte. In den drei Monaten bis Ende Juli sank der operative Konzerngewinn allerdings um drei Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar, was an der Einbeziehung des indischen Internethändlers Flipkart lag.