Flugausfälle: Lufthansa hat bisher 2,3 Milliarden Euro an Tickets erstattet

Die Lufthansa hat vor allem wegen Stornierungen in der Coronakrise seit Jahresbeginn über 2,3 Milliarden Euro für Ticketerstattungen ausgegeben. Man habe konzernweit das Geld an insgesamt 5,4 Millionen Kunden gezahlt, teilte die Airline am Freitag mit. Rund 92 Prozent aller Anträge von Lufthansa-Passagieren aus dem ersten Halbjahr seien bislang bearbeitet und ausbezahlt.