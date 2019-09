Flugbegleiter: Gewerkschaft UFO plant Streiks bei Lufthansa

Im Tarifstreit mit der Lufthansa strebt die Flugbegleitergewerkschaft UFO einen Arbeitskampf an. In der übernächsten Woche sollten zunächst die Lufthansa-Mitarbeiter in Deutschland über den aktuellen Stand des Konflikts mit ihrem Arbeitgeber informiert werden, erklärte Daniel Flohr, Tarifvorstand und stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft, am Freitag.