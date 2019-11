Flugbegleiter-Streik Lufthansa bietet große Schlichtung an – UFO bleibt skeptisch

Im Tarifstreit mit den Flugbegleitern bietet die Lufthansa der Gewerkschaft UFO eine „große“ Schlichtung auch ohne Friedenspflicht bei Tochter-Airlines an. Ziel sei es, auch ohne verbindlichen Streikverzicht bei Eurowings, Germanwings und CityLine den umfassenden Schlichtungsprozess zu beginnen, „um den Einstieg in eine große Schlichtung mit UFO noch zu ermöglichen“, teilte der Konzern am Donnerstag mit.