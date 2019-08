Flugbranche: Hongkong-Proteste kosten Mitarbeiter von Cathay Pacific ihre Stelle

Sie setzte die Demonstration an, nachdem die Leiterin der Kabinenbesatzungsgewerkschaft, Rebecca Sy, vergangene Woche von einer Fluggesellschaft der Cathay-Gruppe entlassen worden war. Sy sagte, ihre Entlassung sende eine klare Botschaft an die Menschen in Hongkong: es gehe nicht darum, ob man das Gesetz gebrochen habe, sondern, ob man tue, was einem gesagt worden sei. „Wo ist die Redefreiheit oder Demokratie?“, fragte Sy. „Stirbt Hongkong echt oder ist es bereits tot?“