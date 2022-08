Flugchaos Flugzeugabfertiger setzen für 2023 auf Tarifkräfte statt Aushilfen

Nach seinen Informationen werden in diesem Jahr statt der geplanten 2000 nur rund 150 Aushilfen über einen türkischen Personaldienstleister an deutschen Flughäfen eingesetzt, sagte Richter. Am Mittwoch hatten die Flughäfen München und Nürnberg zunächst von 65 Helfern berichtet. Dazu kommen demnach noch einige beim Dienstleister Swissport-Losch.