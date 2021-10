Fluggesellschaft: AlItalia-Nachfolgerin Ita sucht Partner – Lufthansa offen für Kooperation

Die italienische Fluggesellschaft Ita will im kommenden Jahr einer Airline-Allianz beitreten. Das Unternehmen könne nicht auf Dauer alleine arbeiten, sondern müsse ein strategisches Element in einem der bestehenden Bündnisse werden, erklärte der Chef von Italia Trasporto Aereo (Ita), Alfredo Altavilla, zum Start des Flugbetriebs am Freitag in Mailand. Ita ging zwar aus der 2017 pleite gegangenen Traditionsgesellschaft Alitalia hervor, ist aber nicht die Rechtsnachfolgerin. Sie gehört daher nicht wie Alitalia der Allianz „Sky Team“ an und könnte sich der „Star Alliance“ anschließen, zu der die Lufthansa gehört.