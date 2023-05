Fluggesellschaft: Finanzchefin übernimmt das Steuer bei Qantas

Erstmals in der Konzerngeschichte wird eine Frau das Ruder bei der australischen Fluggesellschaft Qantas in die Hand nehmen. Die bisherige Finanzchefin Vanessa Hudson wird im November die Nachfolge von Konzernchef Alan Joyce antreten, der das Unternehmen nach über 14 Jahren verlässt, teilte die Fluglinie mit dem Känguru am Dienstag mit.